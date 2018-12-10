Племянница Скрипаля рассказала об отравленных родственниках

С бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, отравленными в британском Солсбери, не удается связаться с середины лета. Об этом «Известиям» рассказала племянница экс-шпиона Виктория.

По ее словам, Великобритания может удерживать россиянку в неизвестном месте насильно. «Почему к ней не пускают российских дипломатов и родственников, не разрешают выступить на телевидении?» — отметила она.

Родственница Скрипалей считает, что Юлию могут держать в изоляции на военной базе или на территории химической лаборатории Портон-Даун. «Если против них действительно использовали это вещество, то это идеальное место, где они могут быть под наблюдением», — сказала она.

Виктория добавила, что Сергея может уже не быть в живых, поскольку сам он на связь после отравления так и не вышел, а его дочь нужна британскому правительству для того, «чтобы манипулировать общественным мнением и постоянно заявлять об опасности России», считает она.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте в британском Солсбери. Лондон считает, что они пострадали от нервно-паралитического вещества класса «Новичок», и в произошедшем обвинил Россию. Позднее были названы имена предполагаемых отравителей — ими оказались некие Александр Петров и Руслан Боширов. Москва все обвинения в причастности отрицает.

Согласно расследованию Bellingcat и The Insider, Боширов на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки, полковником Анатолием Чепигой, а Петров — военным врачом, сотрудником ГРУ Александром Мишкиным.

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