Дочь Скрипаля захотела в Россию

Дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, отравленная вместе с ним в британском Солсбери, собирается вернуться в Россию. Об этом рассказала племянница бывшего шпиона Виктория на пресс-конференции в Москве, передает ТАСС.

«Я говорю: какие у тебя планы на будущее? Она сказала, что первоочередная задача — это вылечить папу, чтобы он поправился. Как только он поправится, я [Юлия] собираюсь вернуться обратно домой, в Россию», — сообщила женщина.

По словам Виктории, пострадавшая после выписки из больницы встречалась с подругой. «Я знаю, что до того, как проходил чемпионат мира [по футболу] в России, с Юлей встречалась ее подруга из России, которая привозила гречку», — сказала она. Племянница Скрипаля добавила, что женщины виделись в Лондоне, поэтому, где в настоящее время проживает Юлия, никто точно не знает.

Материалы по теме Россию официально обвинили в отравлении Скрипалей Британия раскрыла имена россиян, которые ввезли в страну «Новичок»

Ранее, в августе, Виктория рассказывала, что дочь Скрипаля в последний раз связывалась с родными в день рождения бабушки Елены Яковлевны в конце июля. Семья также подозревает, что бывшего шпиона нет в живых, поскольку он не выходит на связь.

В начале августа сообщалось, что 90-летняя мать Скрипаля намерена приехать в Великобританию, чтобы увидеться с сыном.

В марте Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в городе Солсбери. Лондон считает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок». Британские власти обвинили Россию в причастности к отравлению. Москва все обвинения отвергла. 5 сентября Великобритания назвала имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей, — Александр Петров и Руслан Боширов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!