Родные заподозрили смерть Скрипаля

Родственники бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля подозревают, что его нет в живых, поскольку он не выходит на связь. Об этом агентству РИА Новости рассказала его племянница Виктория Скрипаль.

По словам женщины, в СМИ также нет его фотографий после отравления в британском городе Солсбери.

Виктория рассказала, что дочь Сергея Скрипаля Юлия в последний раз связывалась с родными в день рождения бабушки Елены Яковлевны в конце июля.

Тогда Юлия сообщила, что отец идет на поправку, однако он не может разговаривать из-за трахеостомы. При этом она пообещала, что как только трубку вынут, мужчина позвонит родным.

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8 августа стало известно, что 90-летняя мать Скрипаля намерена приехать к сыну в Великобританию.

Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Британские власти незамедлительно обвинили Россию в причастности к отравлению. Они утверждали, что бывший полковник ГРУ был атакован с помощью нервно-паралитического вещества класса «Новичок», разрабатывавшегося в СССР. В связи с этим из страны были высланы несколько десятков российских дипломатов. Москва поступила аналогичным образом, подчеркнув голословный характер обвинений. Позднее Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) не смогла подтвердить происхождение токсина.

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