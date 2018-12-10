Переживший отравление «Новичком» рассказал об ощущениях

Пострадавший от нервно-паралитического вещества класса «Новичок» в британском Эймсбери Чарльз Роули рассказал о своем плохом самочувствии и возможной скорой смерти. Его слова передает The Guardian.

По словам Роули, он может умереть в течение десяти лет, а после отравления его зрение ухудшилось и ему стало трудно двигаться. «Я вышел из больницы, но не чувствую себя в безопасности, мысли о будущем приводят меня в ужас», — сказал он. По словам британца, врачи не могут сказать, какой урон его здоровью на самом деле нанесло вещество, и какие осложнения могут проявиться впоследствии. В частности, он переживает, что его может убить любая инфекция, и он боится даже простудиться.

«Я один из немногих выживших после отравления "Новичком", — поделился Роули. — Чувствую себя как подопытная морская свинка». Мужчина рассказал, что испытывал желание покончить с собой, и ему необходима поддержка: «Мне нужна помощь. Если бы власти предложили мне ее, я бы ее принял. Сейчас я чувствую себя преданным».

В ноябре о своей жизни после отравления «Новичком» рассказал полицейский Ник Бейли. Его семья потеряла дом и все остальное имущество, а сам он пережил психологический шок.

Роули и его подруга Дон Стерджесс нашли флакон с остатками «Новичка» в Эймсбери в июне. Женщина приняла бутылочку за духи и брызнула на себя жидкостью. В результате она погибла.

Бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания в британском Солсбери в марте этого года. Британия возложила ответственность за произошедшее на Россию, Москва все обвинения отвергает.

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