Пострадавший от «Новичка» полицейский рассказал о жизни после отравления

Полицейский, пострадавший от нервно-паралитического вещества «Новичок» в британском Солсбери, рассказал BBC News о своей жизни после отравления. По словам сержанта Ника Бейли, его семья потеряла дом и все остальное имущество в результате инцидента.

Он попал в больницу после того, как посетил дом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, ставшего жертвой покушения 4 марта текущего года. Вернувшись домой, полицейский почувствовал себя плохо и отправился к врачам.

Из-за опасений, что он мог «заразить» и свой дом, его семью выселили, не разрешив вернуться и забрать личные вещи. «Все, что было у детей, мы все потеряли. Мы машины потеряли, все», — рассказал Бейли.

По словам сержанта, врачи долго не могли подобрать лекарства, так как не было известно, чем он отравился. «Я испытал страх, который нельзя передать. Я знал, что еще два человека серьезно пострадали, я был в ужасе», — поделился британец. Лечение было болезненным: Бейли делали большое количество уколов, по пять-шесть за раз.

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Один из членов семьи Скрипаль (кто именно, не уточняется) лежал в соседней палате под охраной. «Медсестра приносила мне бутерброд, одетая в защитный костюм, за ней заходили жена и дети, которым разрешалось только заглянуть в палату», — рассказал Бейли. Пережить реабилитационный период ему было психологически тяжело, отметил он.

Бейли пострадал от контакта с отравляющим веществом и был помещен в отделение интенсивной терапии. 22 марта его выписали из больницы. Сотрудник правоохранительных органов заявил, что для него «привычная жизнь, возможно, никогда не будет прежней». После этого посол России в Лондоне Александр Яковенко направил ему письмо, в котором заверил, что Москва, которую Лондон обвинил в произошедшем, непричастна к отравлению.

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