«Хайли лайкли Пенсионный Новичок» стали словами 2018 года

Определены главные слова 2018-го года в России. Предварительные итоги года подвел портал «Словари ХХI века», передает ТАСС.

Основным претендентом на звание «слово года» названо прилагательное «пенсионный». «Обсуждавшееся в Государственной Думе внесение изменений в пенсионное законодательство вызвало в обществе широкий резонанс — ведь проблема затрагивает интересы большинства россиян, и даже президент выступил по этому вопросу со специальным телеобращением», — объяснил главный редактор сайта Алексей Михеев.

Эксперты также выявили другие заметные выражения: англоязычное сочетание highly likely («крайне вероятно») и слово «новичок», которые стали часто употребляться в связи с расследованием отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери.

Отмечается, что летом 2018-го в России возросла частота использования слова «мундиаль» и топонима «Никольская», однако и по завершении чемпионата мира они остаются широко употребимыми.

Михеев заметил, что универсальной методики определения слов-лидеров нет и эксперты часто прибегают к субъективной оценке их значимости.

В 2017-м был обнародован список десяти главных слов года. На первом месте оказалось слово «реновация», на втором — «биткоин», замкнуло тройку лидеров слово «хайп». Также в рейтинг вошли слова «токсичный», «баттл», «допинг», «криптовалюта», «фейк», «безвиз» и «домогательство/харассмент».

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