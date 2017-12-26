Названо главное русское слово года

Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка обнародовал список десяти главных слов 2017 года. Перечень доступен на сайте «Год литературы 2017».

По мнению экспертов совета, главным словом года стала «реновация». Второе место получило слово «биткоин», а третье — «хайп».

Также в рейтинг вошли слова «токсичный», «баттл», «допинг», «криптовалюта», «фейк», «безвиз» и «домогательство/харассмент».

Кроме того, были определены пятнадцать «протологизмов» (авторских неологизмов). Первое и второе место рейтинга поделили «домогант» и «гоп-политика». В списке также присутствуют «зломенитый», «кумироточение», «обеззлобливающее», «сетячий образ жизни», «соворность», «дармолюб», «живоглупие», «незомбисимость», «матильдометр», «дерзюминка», «живолюдье», «достосрамный» и «неозлобизм».

В Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка входят писатели Вячеслав Курицын, Елена Черникова, Владимир Шаров, Татьяна Щербина; лингвисты Светлана Друговейко-Должанская, Людмила Зубова, Ольга Северская, Наталья Фатеева, Елена Шмелева; журналисты и филологи Андрей Архангельский, Марина Королева, Ксения Туркова; режиссер Владимир Мирзоев; филолог и педагог Евгения Абелюк; библеист и публицист Андрей Десницкий; философы и культурологи Григорий Тульчинский и Михаил Эпштейн. Секретарь совета — лингвист Яна Астахова.

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