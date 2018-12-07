Президент Чехии рассказал об отсутствии шпионов в своей стране

За шесть лет чешская контрразведка не обнаружила ни одного шпиона на территории страны. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан в эфире телеканала TVBarrandov.

По словам Земана, он уже шесть лет читает доклады Службы безопасности и информации (СБИ), и за это время он не нашел в них никаких конкретных сведений об обнаружении «хотя бы одного единственного российского или китайского шпиона». Президент также вспомнил бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, который, по его словам, выкидывал доклады национальной контрразведки, не читая. «Я этого не делаю, но могу его понять», — сказал он.

Земан также рассказал, что когда СБИ искала в Чехии исламских террористов, то мусульманская община на территории страны не вызвала у нее никаких опасений. Однако через какое-то время имам общины сбежал за границу, был объявлен в розыск, а также обвинен в поддержке и финансировании терроризма. «А это ни в открытой, ни в закрытой части докладов СБИ вообще не появлялось», — заключил чешский лидер.

В мае Милош Земан заявил о том, что нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым по версии Великобритании были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, производили и складировали в Чехии. Позже премьер-министр Андрей Бабиш отметил, что в Чехии это вещество «не производилось, не синтезировалось и не хранилось».

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