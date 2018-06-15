Президент Чехии прилюдно сжег красные трусы

Президент Чехии Милош Земан прилюдно сжег гигантские красные трусы. Об этом сообщает Radio Praha, видео опубликовал канал POLITIKA 24 в YouTube.

Эти трусы в 2015 году чешская арт-группа Ztohoven вывесила над резиденцией главы государства, демонстрируя свое отношение к Земану и его политике. Администрация президента выкупила их у Комитета по управлению госимуществом за одну крону.

Земан созвал журналистов в Пражском Граде, продемонстрировал трусы окружающим, после чего двое пожарных положили «артефакт» на огонь. Президент пояснил, что этим действием он хочет показать, что политику следует проводить «на основании обмена мнений, а время нижнего белья в политике закончилось».

Милош Земан известен непопулярными для западных политиков высказываниями. В свое время он заявил, что Крым принадлежит России, и он не намерен отказываться от своих слов, поскольку это его личное мнение и «извиняться тут не за что». Еще одним резонансным пассажем стало его утверждение, что миграционный кризис в Европе носит характер вторжения, цель которого — разрушить европейские структуры.

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