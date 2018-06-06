Помощник президента Чехии очистил оскверненный памятник советским воинам в Праге

Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек помог почистить оскверненный вандалами памятник красноармейцам в Праге. Фотографию облитого розовой краской мемориала он разместил на своей странице в Twitter.

«Какие-то скоты испоганили памятник освободителям нашей Родины», — говорится в сообщении. Позднее Овчачек опубликовал фотографии, на которых он оттирает тряпкой краску с монумента.

«Я счел своим долгом помочь очистить оскверненный памятник», — отметил пресс-секретарь Милоша Земана. Издание iDnes уточняет, что для снятия краски он использовал использовал ацетон.

Памятник с пятиконечной звездой установлен на улице Марианские градбы близ территории Пражского града — резиденции президента Чехии. На каменном обелиске размещена мраморная доска с надписью «Воинам Красной Армии. Они погибли, чтобы наша Родина жила».

Как отмечает ТАСС, месяц назад розовой краской в Праге облили памятник маршалу СССР Ивану Коневу. Постамент также изрисовывали в ноябре прошлого года.

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