Земан отказался извиняться за слова о потерянном для Украины Крыме

Президент Чехии Милош Земан отказался извиняться за свои слова о потерянном для Украины Крыме. Об этом сообщает издание Prague Daily Monitor.

Глава государства отметил, что он высказывал свое личное мнение, и никогда не приносит извинения за свое мнение. «Крым принадлежит России, и я не могу представить ни одно русское правительство, которое бы отказалось от Крыма», — приводит издание слова Земана.

12 октября официальный представитель чешского президента Иржи Овчачек сравнил нападки украинских политиков на Земана с криком из пещеры неандертальцев.

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В тот же день премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя слова Земана о том, что потеря Украиной Крыма — «завершенное дело», заявил, что «здоровый человек никогда такого не заявит». «А психически больной — возможно», — добавил Гройсман.

Депутат Верховной Рады Леонид Емец наызвал Земана подлюкой; другой парламентарий Борислав Береза написал в соцсети, что Земан — феерический мерзавец; вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко обвинила чешского политика в чудовищном цинизме.

10 октября Земан высказал мнение, что считает потерю Украиной Крыма завершенным делом: «Если мы хотим забрать Крым и вернуть Украине, это будет означать европейскую войну. Мы должны избежать европейской войны, и вы должны это понять». Он выразил мнение, что Москва может урегулировать спор с помощью компенсаций Киеву.