Чехия раскрыла российскую шпионскую сеть

Чехия в 2018 году раскрыла и ликвидировала разведывательную сеть одной из российских спецслужб. Об этом сообщил Михал Коуделка — директор чешской Службы безопасности и информации (СБИ), занимающейся контрразведкой и борьбой с терроризмом. Его слова приводит портал iDNES.

Коуделка рассказал, что у ведомства был невероятно успешный период сотрудничества с местными силовиками и зарубежными структурами. «К примеру, в начале этого года мы проинформировали, кого необходимо по закону, о том, что нам удалось успешно разрушить разведывательную сеть одной из российских разслужб, действующих на нашей территории, и полностью парализовать ее деятельность», — заявил он.

Директор СБИ добавил, что за последние пять лет служба не дала действовать десяткам российских и китайских шпионов. Это делали, в частности, по-тихому, то есть заставляя их уехать из страны или просто не выдавая им аккредитацию.

Кроме того, Коуделка напомнил о высылке Чехией трех российских дипломатов-разведчиков из-за дела об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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6 декабря президент Чехии Милош Земан раскритиковал ежегодный доклад СБИ. Он заявил, что в открытой части ведомство пишет о множестве российских и китайских шпионов, в то же время в закрытой за шесть лет об этом ни разу не сообщалось. По его словам, в документах не было никаких конкретных сведений об обнаружении «хотя бы одного-единственного российского или китайского шпиона».

В 2015 году сообщалось, что СБИ заподозрила трех российских дипломатов, работавших в Праге, в шпионаже. Россияне были вынуждены покинуть страну, поскольку им не продлили разрешение на пребывание в Чехии.

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