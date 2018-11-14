Подозреваемый в шпионаже на Россию отказался чувствовать себя шпионом

Австрийский отставной военный, подозреваемый в шпионаже на Россию, не разглашал государственные тайны. Об этом газете Kronen Zeitung сообщил его адвокат Михаэль Хофер (Michael Hofer).

«Мой клиент заверил меня, что не разглашал государственные тайны, — рассказал он. — Он не чувствует себя шпионом». Хофер добавил, что у его подзащитного не было доступа к подобным данным.

Кроме того, подозреваемый очень доволен решением суда, который 13 ноября решил не брать его под арест. Судья постановил, что мужчина оптимально социально интегрирован, а также нет опасности, что он скроется. В настоящий момент военный, которого называют М., остается на свободе, однако он должен каждый день отмечаться в полиции. В случае если он этого не сделает, его сразу же возьмут под стражу.

Ранее, 12 ноября, стало известно, что 70-летний российский шпион жил очень скромно и незаметно, у него не было дорогих хобби или машин, а также приятелей.

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До этого сообщалось, что информацию о шпионящем на Россию австрийском военном Вене передала разведка Великобритании. Отмечалось, что этот поступок может иметь политическую подоплеку.

Австрийские власти задержали подозреваемого в разглашении государственной тайны в пользу России 9 ноября. Австриец, имя которого не раскрывается, дал признательные показания. Выяснилось, что он работал в отделе структурного планирования Министерства обороны Австрии, мог знать о содержании важных переговоров в ведомстве, но не имел доступа к секретным данным. По данным СМИ, его завербовали в Тегеране в 1988 году.

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