Еще одного российского шпиона нашли в контрразведке Австрии

В Австрии обнаружили еще одного вероятного российского шпиона. Об этом пишет Kronen Zeitung.

По данным газеты, это сотрудник Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом, выполняющего в том числе функции контрразведки. У него был доступ к секретным документам, и его подозревают в передаче сведений Москве и разглашении гостайны. За подобные действия в Австрии можно получить до 10 лет тюремного заключения.

Как отмечается, расследование по этому эпизоду началось примерно год назад. Именно из-за подозрений в отношении этого человека за несколько недель до скандала были произведены обыски в ведомстве и в двух других местах.

Материалы по теме США и Голландия раскрыли российских шпионов Что известно об офицерах ГРУ и их тайной работе

9 ноября австрийскими властями был задержан подозреваемый в разглашении государственной тайны в пользу России. Австриец, имя которого не раскрывается, дал признательные показания. Выяснилось, что он работал в отделе структурного планирования Министерства обороны Австрии, мог знать о содержании важных переговоров в ведомстве, но не имел доступа к секретным данным. По данным СМИ, его завербовали в Тегеране еще в 1988 году.

Глава Австрии Себастьян Курц призвал российскую сторону к ответу, а министр иностранных дел страны Карин Кнайсль отменила запланированный на 2 и 3 декабря визит в Россию. Президент Австрии Ван дер Беллен в свою очередь сообщил, что не видит причин драматизировать ситуацию со шпионским скандалом, и призвал дождаться результатов расследования.

В российском МИД заявили, что Вена должна была напрямую адресовать Москве свои подозрения, а не прибегать к «микрофонной, мегафонной» дипломатии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!