Шпион раскрыл Москве слабости влиятельных персон Австрии

Отставной полковник австрийской армии, подозреваемый властями Австрии в шпионаже в пользу России, передавал информацию о пристрастиях различных влиятельных персон в выпивке и еде. Об этом в субботу, 10 ноября, сообщает газета Salzburger Nachrichten.

Австрийская телерадиокомпания ORF уточняет, что от шпиона российские спецслужбы узнали о любви бывшего начальника Генштаба австрийской армии к пирожному с ромом под названием «пуншкрапфен».

Газета также указывает, что отставной офицер передавал Москве контактные данные из корпоративной сети австрийских вооруженных сил.

Ранее в субботу в австрийском журнале Profil появилась информация о том, что подозреваемый в разведдеятельности в пользу России офицер работал в Министерстве обороны Австрии в Вене.

70-летний отставной полковник австрийских вооруженных сил был задержан в Австрии 9 ноября. Его подозревают в 20-летней шпионской деятельности в пользу России.

После инцидента в Вене потребовали от Москвы объяснений, а министр иностранных дел страны отменила запланированный на декабрь визит в Россию.

В российском внешнеполитическом ведомстве осудили подход австрийских партнеров к решению подобных вопросов. В частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Австрия сперва должна была связаться с российской стороной, а уже потом выходить с обвинениями в информационное поле.

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