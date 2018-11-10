Названо место работы предполагаемого российского шпиона в Австрии

Подозреваемый в разведдеятельности в пользу России офицер работал в Министерстве обороны Австрии в Вене. Об этом сообщается в выдержке из статьи в австрийском журнале Profil, полная версия которой выйдет в понедельник, 12 ноября.
По данным издания, отставной австрийский полковник действовал не в Зальцбурге, как ранее сообщали СМИ, а напрямую в министерстве в Вене, поэтому знал обо всех внутренних делах центрального ведомства. Информацию о шпионе Австрия могла получить от военной контрразведки Германии.
9 ноября в Австрии был задержан отставной полковник австрийских вооруженных сил. Его подозревают в 20-летней шпионской деятельности в пользу России.
Канцлер Себастьян Курц потребовал от России объяснений, а министр иностранных дел страны отменила запланированный на декабрь визит в Москву.
В российском МИД, в свою очередь, осудили подход австрийских партнеров к решению подобных вопросов. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил, что Австрия должна была напрямую адресовать свои озабоченности в связи с инцидентом.