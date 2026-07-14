Гремучая змея дважды укусила мужчину

В США мужчина с трудом пережил два укуса гремучей змеи из-за нехватки противоядия

Житель США Крис Ховарт получил 54 дозы противоядия после укуса гремучей змеи и с трудом выжил. Об этом пишет SFGATE.

Змея напала на мужчину 26 мая в Оровилле (Калифорния), куда он приехал навестить родителей. Ховарт вышел во двор проверить водопровод и сначала подумал, что наступил на колючий сорняк. Однако, опустив глаза, он увидел у ног гремучую змею. «Меня укусили дважды, один укус был поверхностным, а второй — прямо в вену», — утверждает он.

Жена Криса немедленно отвезла его в больницу Оровилла. К моменту прибытия у него онемел язык, распухли лимфоузлы и начались проблемы с дыханием. Несмотря на противоядие, состояние Ховарта оставалось нестабильным. На третий день его кровь почти перестала свертываться, и возник риск сильного внутреннего кровотечения. Мужчине продолжали вводить противоядие, но на шестой день больница столкнулась с нехваткой лекарств.

«Мне стало очень плохо. Нога сильно распухла, я не был уверен, что выкарабкаюсь. Написал письма детям — чтобы у них осталось последнее письмо от папы», — признался Ховарт. В тот же день его перевели в Стэнфордскую больницу. Там врачи использовали другой тип противоядия.

Даже спустя шесть недель после укуса Ховарт все еще не может вернуться к работе и испытывает остаточные симптомы.

Всего в Оровилле мужчина получил 36 доз, в Стэнфорде — еще 18. Врачи объяснили, что обычно после укуса гремучей змеи пациентам достаточно нескольких ампул. «Похоже, ему просто очень не повезло», — добавили они.

Ранее сообщалось, что в США двухлетняя Куинн едва пережила нападение гремучей змеи за несколько дней до свадьбы тети. На празднике маленькая девочка должна была выходить перед невестой и осыпать ее путь цветами.

