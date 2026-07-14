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15:55, 14 июля 2026Бывший СССР

Сбежавшему комбригу ВСУ избрали меру пресечения

Комбрига ВСУ Лучанова отправили в СИЗО
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Подавшийся в бега командир 155-й отдельной механизированной бригады подполковник Станислав Лучанов был отправлен в следственный изолятор (СИЗО). Об этом сообщает «РБК-Украина» Telegram-канале.

«Суд избрал меру пресечения в виде безусловного ареста сроком на 60 суток», — сказано в материале.

Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщило, что командир 155-й отдельной механизированной бригады Станислав Лучанов стал фигурантом дела о похищении и убийстве двух мирных жителей Киевской области.

По версии следствия, после бытового конфликта из-за жалоб его жены на шум от мотоциклов он направил в село группу военнослужащих, которые, как утверждается, вывезли двух мужчин на полигон в Полтавской области и расправились с ними.

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