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16:03, 14 июля 2026Спорт

Президент Бразилии назвал позором поведение футболистов сборной после вылета с ЧМ

Президент Бразилии Лула: Позор, что футболисты не вернулись на родину после вылета с ЧМ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Adriano Machado / Reuters

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва резко раскритиковал игроков национальной сборной за то, что они не вернулись на родину после вылета с чемпионата мира (ЧМ) 2026 года по футболу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на UOL Esporte.

«Делегация уехала с кучей людей, а вернулась одна. Почти никого не было в самолете сборной. В самолете находился только один игрок. Если бы выиграли, здесь бы все танцевали», — заявил президент. Он назвал поведение футболистов позором.

Самолет Бразильской конфедерации футбола прибыл в Рио-де-Жанейро только с одним футболистом из 26 человек — защитником Данило. Остальные игроки разъехались в отпуск или вернулись в свои клубы.

Сборная Бразилии проиграла национальной команде Норвегии со счетом 1:2 в 1/8 финала чемпионата мира. Команда впервые за 36 лет не вышла в четвертьфинал мирового первенства.

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