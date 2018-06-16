Германию уличили в шпионаже за МАГАТЭ, ОБСЕ и правительством Австрии

Федеральная разведывательная служба Германии шпионила за коммуникационными сетями Международного агентства по атомной энергией (МАГАТЭ), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), зарубежных дипломатических миссий и австрийских промышленных предприятий. Об этом сообщает журнал Profil.

По словам журналистов, к ним поступили данные о деятельности германской разведки на территории Австрии с конца 1990-х годов. Всего слежке подверглись около двух тысяч объектов, в том числе министерства, ведомства, вузы, мечети и неправительственные организации.

Как сообщает издание, с начала 2000-х Германия начала следить за сетями зарубежных дипмиссий, МАГАТЭ, ОБСЕ, Управления ООН по наркотикам и преступности и другими организациями. Отмечается, что особое внимание уделялось внешнеполитической редакции Австрийского агентства печати.

Австрийская сторона отказалась от комментариев публикации, сославшись на отсутствие полномочий.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



