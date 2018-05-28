Канадцы захотели лишить гражданства сына российских разведчиков

Канадские власти обратились в суд с требованием аннулировать канадский паспорт сына российских разведчиков Алекса Вавилова. Об этом в понедельник, 28 мая, сообщает Associated Press.

Отмечается, что правительство подало апелляцию в Верховный суд, требуя аннулировать паспорт, который 23-летний выпускник университета получил ранее.

Вавилов утверждает, что ничего не знал о деятельности своих родителей и не представляет никакой угрозы, более того, он и понятия не имел о том, что они русские. «Я гражданин Канады и хочу жить здесь своей жизнью», — приводит агентство его слова. В настоящее время молодой человек пытается устроиться на работу.

Многие в стране уверены, что Алекс не должен «платить за грехи своих родителей». Однако есть и те, кто считает, что гражданство он получил благодаря обману: его родители, живя в Торонто, собирали разведданные для Москвы.

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Согласно канадскому законодательству, дети, рожденные на территории страны, автоматически становятся ее гражданами. Исключение составляют лишь дети иностранных дипломатов.

По сведениям западных СМИ, родители Алекса Андрей Безруков и Елена Вавилова прибыли в Канаду в 1980-х. Они входили в разведывательную сеть, действовавшую на территории Северной Америки. У Алекса Вавилова есть старший брат, также рожденный в Торонто. Отмечается, что судьба его канадского гражданства зависит от решения суда по Алексу.

В июне 2010-го власти США арестовали 10 российских агентов по подозрению в шпионаже, среди них были Вавилова и Безруков, а также Анна Чапман. Вскоре после ареста их обменяли на ученого Игоря Сутягина, а также ряд сотрудников спецслужб, включая Сергея Скрипаля, осужденных в России за шпионаж. Обмен прошел в аэропорту австрийской столицы.

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