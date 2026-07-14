NYT: Европа стала заложницей мировых событий из-за поддержки Украины

Демонстрация решительной поддержки Украины со стороны Европы была нивелирована ее бессилием перед лицом возобновившейся вражды между США и Ираном. Об этом пишет The New York Times, отмечая, что многомесячное обещание направить европейские силы морской безопасности в Ормузский пролив так и не было выполнено.

По мнению аналитиков, миссия в Ормузском проливе стала «своего рода лакмусовой бумажкой» для проверки способности Европы защищать свои интересы. «Хотя некоторые разговоры на эту тему и велись, дело не зашло далеко», — заявил Джереми Шапиро, директор Европейского совета по международным отношениям.

Как отмечает издание, Европа оказалась заложницей мировых событий, не сумев реализовать обещанное открытие пролива и гарантировать свободное движение коммерческого транспорта в регионе.

Ранее заявление президента США Дональда Трампа об окончании режима прекращения огня с Ираном укрепило решимость Европы меньше зависеть от Вашингтона в военном отношении. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников.

Комментарии Трампа о возобновлении войны с Ираном не вызвали у союзников США изумления или недоумения. Они, напротив, убедились в необходимости меньше зависеть от Вашингтона.