Европа захотела добиться уважения России, США и Китая

Politico: Заявление Трампа об Иране укрепило решимость Европы меньше зависеть от США

Заявление президента США Дональда Трампа об окончании режима прекращения огня с Ираном укрепило решимость Европы меньше зависеть от Вашингтона в военном отношении. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников.

«После того, что происходит в Иране и на Украине, мы прежде всего должны нарастить собственную военную мощь, и тогда нас будут уважать все: американцы, русские, иранцы и китайцы. Чем больше у вас силы, тем меньше политического гнева вы проявляете», — сказал один из чиновников.

По данным издания, комментарии Трампа о возобновлении войны с Ираном не вызвали у союзников США изумления или недоумения. Они, напротив, убедились в необходимости меньше зависеть от Вашингтона.

Ранее Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Тегераном больше не имеет силы, а Вашингтон не намерен продолжать переговоры с Ираном. По его словам, продолжение переговоров с Тегераном является «пустой тратой времени», поэтому он больше не видит в них смысла.