Стало известно о жизни шпионившего на Россию австрийского военного

Австрийский отставной военный, шпионивший на Россию, жил очень скромно. Об этом сообщает Kronen Zeitung со ссылкой на участников расследования.

По их словам, 70-летний полковник родом из Зальцбурга «жил крайне незаметно». «У него нет дорогих хобби, у него нет дорогой машины, нет Ferrari у порога», — отметил собеседник газеты.

Как рассказал следователь, мужчина был «серой мышкой [президента России Владимира] Путина». В то же время он считает, что новые детали жизни мужчины еще могут всплыть: «В тихом омуте, как известно, черти водятся». Отмечается, что офицер вел себя незаметно и на работе, а в конце карьеры работал в отделе структурного планирования. У него также не было друзей и приятелей.

Kronen Zeitung указывает, что власти после вскрытия истории со шпионившим более 20 лет военным обеспокоены, нет ли в ведомствах и других информаторов.

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Ранее 12 ноября сообщалось, что информацию о шпионящем на Россию австрийском военном Вене передала разведка Великобритании. Отмечалось, что этот поступок может иметь политическую подоплеку.

Австрийские власти задержали подозреваемого в разглашении государственной тайны в пользу России 9 ноября. Позднее его арестовали. Австриец, имя которого не раскрывается, дал признательные показания. Выяснилось, что он работал в отделе структурного планирования Министерства обороны Австрии, мог знать о содержании важных переговоров в ведомстве, но не имел доступа к секретным данным. По данным СМИ, его завербовали в Тегеране еще в 1988 году.

Сообщалось и еще об одном российском шпионе в Австрии.

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