В Кремле рассказали о жестком и откровенном разговоре Путина и Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй жестко говорила с президентом России Владимиром Путины о «деле Скрипалей», но доказательств обвинений не представила. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», передает «Интерфакс».

«Она действительно в жесткой форме говорила по "делу Скрипалей"», — отметил Песков.

Путин же «достаточно доходчиво» объяснил Мэй «все, что требовало объяснений по этому делу», отметил пресс-секретарь российского президента.

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Британия до сих пор не представила никаких доказательств: ни России, ни своим союзникам в Европе и за океаном, — в противном случае они были бы уже опубликованы, продолжил Песков. «Мы до сих пор не знаем, где Скрипали, есть ли они вообще, было ли с ним что-то», — заметил представитель Кремля.

Разговор Путина и Мэй о Скрипалях проходил с глазу на глаз, при нем присутствовали только переводчики. Беседа была жесткая и предельно откровенная, отметил Песков. На вопрос, была ли удовлетворена Мэй ответами Путина, пресс-секретарь президента затруднился ответить.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в британском городе Солсбери в марте прошлого года. Лондон утверждает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», и за преступлением стоит Россия. Москва отрицает все обвинения.

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