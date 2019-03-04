У посольства России заметили странную активность перед отравлением Скрипалей

Спецслужбы Великобритании зафиксировали странную активность у посольства России в Лондоне за несколько дней до и после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте 2018 года. Об этом сообщает The Guardian.

По данным источника, необычную деятельность изучали сотрудники британской контрразведки (Ми-5), Секретной службы разведки (Ми-6) и Центра правительственной связи (GCHQ). Речь идет о беспрецедентном передвижении людей, в том числе о частных приездах в посольство и отъездах из него. Собеседник газеты отметил, что британские спецслужбы присматривают за иностранными разведчиками.

6 января The Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что британские власти установили все детали покушения на Скрипалей и разобрались с агентурной сетью ГРУ в стране, однако теперь опасаются действий Службы внешней разведки России.

За месяц до этого стало известно, что Ми-5 призвала сотрудников спецслужб и военных повысить бдительность в отношении российских дипломатов на территории страны.

Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ. В Лондоне полагают, что атака была санкционирована высшим руководством России. Москва заявляет о своей непричастности к произошедшему.

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