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Тереза Мэй приехала в Солсбери в годовщину отравления Скрипалей

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Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй посетила город Солсбери в годовщину отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает Spire FM.

Мэй назвала день своего визита важной вехой для Солсбери, который «выбирается из тени, отброшенной использованием химического оружия на улицах страны».

«Спустя 12 месяцев мы видим, как исторический город принимает тысячи гостей и туристов и строит планы будущего процветания (...) Тот факт, что Солсбери и его окрестности так отважно боролись после этого сокрушительного, дерзкого инцидента, показывает, как крепка мораль, терпимость и позитивный настрой местного сообщества», — сказала она.

Ранее, 1 марта, сообщалось, что город, где отравили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, зачистили от нервно-паралитического вещества. В ходе масштабной операции были собраны тысячи образцов в Солсбери и расположенном неподалеку Эймсбери, где после контакта с флаконом от «Новичка» погибла женщина.

До этого посол Великобритании в России Лори Бристоу заявил, что Скрипали живы и не хотят общаться с представителями Москвы.

Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ. В Лондоне полагают, что атака была санкционирована высшим руководством России. Москва заявляет о своей непричастности к произошедшему.

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