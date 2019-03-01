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Великобританию зачистили от «Новичка»

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Британский город Солсбери, в котором отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, зачистили от нервно-паралитического вещества класса «Новичок». Об этом сообщает BBC News.

Как отмечается, в пятницу, 1 марта, город объявят полностью обезвреженным. На очистку было потрачено 13 тысяч часов, а задействованы в ней были 600-800 служащих войск химической, биологической и радиационной защиты.

В ходе масштабной операции были собраны тысячи образцов в Солсбери и расположенном неподалеку Эймсбери, где после контакта с флаконом от «Новичка» погибла женщина. В общей сложности были дезактивированы 12 зараженных мест, в том числе дом бывшего шпиона, лавочка в парке, на которой его нашли, ресторан Zizzi и дом пострадавшего полицейского Ника Бейли. Также работы проводились в пабе The Bishop's Mill и пунктах скорой помощи в обоих городах.

Работы по устранению последствий отравления в доме Скрипаля проводились с начала сентября. В январе военные занимались крышей постройки.

В целом очистка Солсбери началась в апреле 2018 года.

Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ. В Лондоне полагают, что атака была санкционирована высшим руководством России. Москва заявляет о своей непричастности к произошедшему.

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