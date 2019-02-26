Скрипалей объявили живыми

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, отравленные в британском Солсбери в марте 2018 года, живы. Такое заявление сделал посол Великобритании в России Лори Бристоу, передает «Интерфакс».

«Я могу подтвердить, что они живы. Я могу подтвердить, что запрос российского посольства с просьбой встретиться с ними был передан им», — сказал он в интервью агентству. Дипломат прокомментировал сомнения в том, что Скрипали живы, высказанные российским посольством в Лондоне.

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Бристоу отметил, что причину, по которой пострадавшие не хотят встречаться с представителями российского государства, не так уж сложно понять. «Это их выбор, — добавил он. — Мы не вправе навязывать им встречу с российскими чиновниками. Они, разумеется, находятся в безопасном месте. Их пытались убить, используя нервнопаралитическое вещество». В то же время, по его словам, если Скрипали захотят подобной встречи, власти Британии этому посодействуют.

Представитель Лондона также заявил, что британская сторона знает, кем были отравители, и не заинтересована в совместном расследовании с Москвой. «Если российское правительство хочет предоставить нам информацию о своей вовлеченности или вовлеченности своих сотрудников, мы будем это приветствовать», — сказал он.

Ранее в феврале племянница Сергея Скрипаля Виктория заявила, что дяди «давно нет в живых». Скрипаль, в отличие от Юлии, после покушения не появлялся на публике. Это дало основания подозревать, что он скончался, однако лондонская полиция опровергает эти слухи.

Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ. В Лондоне полагают, что атака была санкционирована высшим руководством России. Москва заявляет о своей непричастности к произошедшему.

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