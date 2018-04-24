Британские военные начали очищать связанные со Скрипалями места

В Солсбери прибыли три военных грузовика, чтобы начать очистку города после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает Sky News.

Всего планируется очистить девять мест, которые посещали пострадавшие. Среди них сетевой итальянский ресторан Zizi, паб The Bishop's Mill, две станции скорой помощи, полицейский участок, гараж и дом полицейского Ника Бейли, который также был отравлен. Отмечается, что операция по обеззараживанию может занять несколько месяцев.

Сначала специалисты соберут образцы почвы, дерна и брусчатки, исследуют их, проведут очистку мест и повторное тестирование, чтобы уничтожить все следы отравляющего вещества «Новичок». Контролировать ход операции будет Департамент по охране окружающей среды.

Британские власти утверждают, что перебежчик Скрипаль, его дочь Юлия и сержант полиции Николас Бейли были отравлены нервно-паралитическим газом семейства «Новичок», и возлагают на Россию вину за покушение. Москва заверяет, что ни в СССР, ни в России вещество с таким названием никогда не разрабатывалось. Скрипали находились несколько недель в коме и затем пошли на поправку.

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