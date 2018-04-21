Великобритания определила главных подозреваемых в деле Скрипалей

Британская полиция определила основных подозреваемых в деле об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Издание отмечает, что полиция сейчас пытается возбудить дело против «лиц, представляющих интерес», которые, по данным спецслужб, вернулись в Россию. Британская сторона считает, что Скрипали были отравлены в их доме в Солсбери ударной боевой группой, направленной в Англию российскими властями. Следователи назвали идентификацию подозреваемых большим прорывом в деле об отравлении.

Представители Скотланд-Ярда отказались от комментариев публикации The Daily Telegraph. Они отметили, что полиция не обсуждает ход расследования, передает РИА Новости.

Британские власти утверждают, что перебежчик Скрипаль, его дочь Юлия и сержант полиции Николас Бейли были отравлены нервно-паралитическим газом семейства «Новичок», и возлагают на Россию вину за покушение. Москва заверяет, что ни в СССР, ни в России вещество с таким названием никогда не разрабатывалось. Скрипали находились несколько недель в коме и затем пошли на поправку.

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