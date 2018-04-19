Лондон прокомментировал рассекреченные Лавровым данные по делу Скрипалей

Заявления России по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии звучат фанатично. Об этом рассказала британский постпред при ООН Карен Пирс, передает РИА Новости.

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Британский постпред отметила, что Россия нарушила конфиденциальность государств-членов ОЗХО, когда глава МИД Сергей Лавров обнародовал информацию об образцах вещества BZ. «Интересно, откуда и почему Россия думает, что знает, кто тестировал образцы, и какие результаты они (эксперты) нашли», — добавила Пирс.

Ранее, 14 апреля, Лавров заявил, что при отравлении Скрипалей было использовано вещество BZ. Он отметил, что получил эту информацию на условиях конфиденциальности из швейцарского центра, специалисты которого исследовали образцы вещества, поступившие им от Организации по запрещению химического оружия.

Британские власти утверждают, что перебежчик Скрипаль, его дочь Юлия и сержант полиции Николас Бейли были отравлены нервно-паралитическим газом семейства «Новичок», и возлагают на Россию вину за покушение. Москва заверяет, что ни в СССР, ни в России вещество с таким названием никогда не разрабатывалось. Скрипали пробыли несколько недель в коме и затем пошли на поправку.

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