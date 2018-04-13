Лондон созвал Совбез ООН из-за дела Скрипалей

Великобритания созывает заседание Совбеза ООН и исполнительного совета ОЗХО из-за дела Скрипалей. Об этом говорится в Twitter посольства Британии в России.

«Необходимо привлечь Россию к ответственности за нарушение Конвенции о запрещении химического оружия», — об этом говорится в твите дипмиссии.

12 апреля ОЗХО подтвердила, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом. В докладе организации говорится, что обнаруженный в пробах химикат был чистым и без каких-либо примесей.

В начале апреля сообщалось, что специалистам химической лаборатории Портон-Даун в Великобритании не удалось доказать, что использованное для отравления вещество имеет российское происхождение.

Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Лондон считает, что их отравили нервно-паралитическим токсином «Новичок». Как именно это произошло, до сих пор не выяснено. Лондон возложил ответственность за покушение на Москву. Россия отрицает все обвинения. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.

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