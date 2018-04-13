Лавров усомнился в выводах Лондона о результатах экспертизы ОЗХО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подверг сомнению выводы Лондона об экспертизе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) нервно-паралитического вещества, которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Его слова передает РИА Новости.

Как заявил глава МИД, исследования подтвердили только химический состав токсина, который, по его словам, не входит в список Конвенции о запрете химоружия. Он также подчеркнул, что название вещества в документе не упоминается.

Глава российского ведомства также обвинил британских политиков в том, что они «стали в очередной раз пытаться исказить истину и заявлять о том, что заявление ОЗХО означает поддержку всех без исключения выводов Великобритании».

Ранее британская сторона заявила, что результаты независимой экспертизы ОЗХО подтверждают версию Лондона о причастности России к отравлению Скрипалей.

12 апреля ОЗХО опубликовала доклад, в котором утверждается, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом. Однако в документе его название не указывается. Оно будет засекречено и доступно только членам организации.

Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Лондон считает, что их отравили нервно-паралитическим токсином «Новичок», а ответственность за происшедшее несет Россия. Москва отрицает все обвинения. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.

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