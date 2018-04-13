Великобритания заявила о слежке российских спецслужб за Скрипалями

Российские спецслужбы как минимум в течение пяти лет следили за бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией. Об этом заявил советник британского премьер-министра по нацбезопасности Марк Седвилл (Mark Sedwill), передает Sky News.
По информации британских властей, с 2013 года специалисты ГРУ следили за адресами электронной почты Юлии Скрипаль.
Ранее 12 апреля ОЗХО подтвердила, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом. В докладе организации говорится, что обнаруженный в пробах химикат был чистым и без каких-либо примесей.
В начале апреля сообщалось, что специалистам химической лаборатории Портон-Даун в Великобритании не удалось доказать, что использованное для отравления вещество имеет российское происхождение.
Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Лондон считает, что их отравили нервно-паралитическим токсином «Новичок». Как именно это произошло, до сих пор не выяснено. Лондон возложил ответственность за покушение на Москву. Россия отрицает все обвинения. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.