Россия заявила о впрыскивании яда в кровь Юлии Скрипаль

Посольство России в Великобритании обратилось в британский МИД с требованием дать российским медикам провести медицинское освидетельствование Юлии Скрипаль, отравленной в Солсбери вместе с отцом, бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем. Об этом говорится на сайте диппредставительства.

По словам пресс-секретаря посольства, Юлия «незаконно удерживается британскими властями, заблокированы какие-либо ее контакты с нами», а ее здоровье и отсутствие официальных данных о ней вызывает беспокойство. Он добавил, что у Москвы нет возможности определить состояние отравленных, понять, действуют ли они от своего имени, под давлением или за них вообще говорят сотрудники спецслужб.

Материалы по теме Русские сенсации Во что российские перебежчики заставили поверить Запад Эффект «Новичка» Россия рискует потерять миллиарды, а Европа — дешевый газ. Все из-за Скрипаля

«Не имея доступа и реальной картины случившегося, (...) российские специалисты задаются все новыми и новыми вопросами. В частности, каким образом в пробе крови одной из потерпевших, отобранной спустя 18 дней после контакта, мог быть обнаружен неразложившийся токсичный химикат?» — отмечается в комментарии.

Как указывается, у Сергея Скрипаля, получившего более сильное отравление, подобного не наблюдалось, а в целом картина не характерна для нервно-паралитических отравляющих веществ. Пресс-секретарь отметил, что это «может косвенно свидетельствовать о том, что с высокой долей вероятности перед отбором проб токсичный химикат, установленный Портон-Дауном, был впрыснут в кровь находящейся в искусственной коме потерпевшей, в связи с чем не успел вступить в биохимическую реакцию».

Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Они находились несколько недель в коме и затем пошли на поправку. Британские власти утверждают, что они были отравлены нервно-паралитическим газом семейства «Новичок», и возлагают на Россию вину за покушение. Москва отрицает все обвинения.

Как именно Скрипалей отравили, до сих пор не выяснено. 12 апреля Организация по запрещению химического оружия подтвердила, что для этого использовалось нервно-паралитическое вещество. Однако ни ОЗХО, ни Великобритания не установили страну происхождения яда.

3 апреля сообщалось, что специалисты британской лаборатории Портон-Даун идентифицировали токсин как газ семейства «Новичок».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!