ОЗХО провалила экспертизу по определению страны-производителя «Новичка»

Исследователи Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Великобритании не установили страну происхождения яда, использованного для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом заявил британский постпред при ОЗХО Петер Уилсон, передает РИА Новости.

Помимо этого, неизвестна лаборатория, которая могла бы его произвести. По словам Уилсона, удалось установить, что было использовано отравляющее вещество типа «Новичок».

Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Как именно их отравили, до сих пор не выяснено. По последней версии, они подверглись воздействию «нервно-паралитического вещества в жидкой форме».

12 апреля ОЗХО подтвердила, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом.

3 апреля сообщалось, что специалисты лаборатории Портон-Даун в Великобритании идентифицировали токсин, использованный для отравления Скрипаля, как газ семейства «Новичок». Его происхождение они не установили.

Лондон обвинил в случившемся Россию, Москва отрицает все обвинения.

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