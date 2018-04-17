Россия обвинила Британию в уничтожении улик под видом «дезинфекции» в Солсбери

Великобритания уничтожает важные улики по «делу Скрипаля». Об этом говорится в заявлении посольства России в Лондоне, опубликованном на сайте дипмиссии.

«Так называемая дезинфекция, которая будет включать в себя "сжигание потенциально зараженных предметов", на деле является элементом линии на уничтожение важных и ценных вещественных доказательств, если, конечно, есть что доказывать. Подобное уже наблюдалось — например, в случае с умерщвлением домашних животных Сергея Скрипаля», — утверждают в посольстве.

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«Одним словом, грубое нарушение Великобританией норм международного права призвано замести следы постановочной провокации в отношении России», — резюмировали дипломаты.

Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Как именно их отравили, до сих пор не выяснено. По последней версии, они подверглись воздействию «нервно-паралитического вещества в жидкой форме».

12 апреля ОЗХО подтвердила, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом. При этом в докладе не упоминалось название «Новичок» и не уточнялся его тип.

3 апреля сообщалось, что специалисты лаборатории Портон-Даун в Великобритании идентифицировали токсин, использованный для отравления Скрипаля, как газ семейства «Новичок». Его происхождение они не установили.

Лондон обвинил в случившемся Россию, Москва отрицает все обвинения.

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