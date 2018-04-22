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Вычислен отравивший Скрипалей «шпион ФСБ»

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Полиция Великобритании установила личность человека, отравившего бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Об этом сообщает газета The Mirror.

По данным издания, основным подозреваемым является 54-летний «бывший шпион ФСБ» с позывным «Гордон». Мужчина также скрывался под именем Михаил Савицкис и еще двумя псевдонимами. Эту информацию полиция получила после пятичасового допроса перебежчика — бывшего агента КГБ Бориса Карпичкова.

Карпичков утверждает, что знал этого мужчину с 1990-х годов. По его словам, «Гордон» отучился в Риге на юриста, к концу холодной войны имел звание майора КГБ, затем вступил в ФСБ, всегда выдавал себя за успешного бизнесмена.

Всего же, по данным контртеррористической полиции, за покушением на Скрипаля стояла группа из шести человек. Спецслужбы опасаются, что бывший агент ФСБ уже мог вернуться обратно в Россию.

21 апреля газета The Daily Telegraph сообщала, что британская полиция определила основных подозреваемых по делу об отравлении. По основной версии, Скрипали были отравлены в их доме в Солсбери ударной боевой группой, направленной в Англию российскими властями.

Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Они находились несколько недель в коме, но затем пошли на поправку. Британские власти утверждают, что их отравили нервно-паралитическим газом семейства «Новичок», и возлагают на Россию вину за покушение. Москва отрицает все обвинения. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что в атаке на Скрипалей применялся токсин указанного класса, однако не установила его российское происхождение.

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