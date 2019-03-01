Объяснено выживание Скрипалей

Ученый Вил Мирзаянов, занимавшийся исследованием нервно-паралитического вещества «Новичок», рассказал, почему бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия не погибли от действия химиката. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Судя по схеме флакона, которым пользовались отравители, внутри него был изолированный отсек, в котором находилось ядовитое вещество. По словам Мирзаянова, преступнику перед разбрызгиванием нужно было «протолкнуть центральную трубку через этот изолированный отсек и несколько раз встряхивать флакончик для полного и быстрого синтеза "Новичка"».

Материалы по теме Русские сенсации Во что российские перебежчики заставили поверить Запад

Ученый заключил, что у отравителя, вероятно, не было достаточно времени, чтобы подождать, пока реакция завершится: он плохо встряхнул флакон, а температура воздуха в день происшествия была довольно низкой для успешного прохождения реакции. «Это привело к созданию во флакончике на это время низкой концентрации "Новичка". Таким образом на дверную ручку была нанесена относительно низкая, то есть нелетальная концентрация "Новичка" и по этой причине Скрипали не погибли», — отметил он.

Ранее 1 марта сообщалось, что британский город Солсбери, где отравили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, зачистили от нервно-паралитического вещества. В ходе масштабной операции были собраны тысячи образцов в Солсбери и расположенном неподалеку Эймсбери, где после контакта с флаконом от «Новичка» погибла женщина.

До этого посол Великобритании в России Лори Бристоу заявил, что Скрипали живы и не хотят общаться с представителями Москвы.

Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ. В Лондоне полагают, что атака была санкционирована высшим руководством России. Москва заявляет о своей непричастности к произошедшему.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!