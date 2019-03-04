В МГУ отреклись от приглашения Петрова и Боширова на конференцию

На факультете политологии МГУ имени Ломоносова опровергли возможность участия Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых Лондоном в отравлении Скрипалей, в научной конференции, передает «Интерфакс».

«Это исключительно научное мероприятие, и к спецслужбам оно отношения не имеет», — отметили в пресс-службе факультета.

Историю с приглашением Петрова и Боширова, рассказанную накануне профессором Андреем Манойло, назвали шуткой и добавили, что он «любит шутить на грани фола».

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Конференция, приуроченная к годовщине отравления бывшего сотрудника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пройдет 13 или 14 марта. Ее назвали «Первыми Скрипальскими чтениями» и посвятили ведению информационных войн.

3 марта сообщалось, что профессор МГУ и член научного совета при российском Совбезе Андрей Манойло заявил, что Петрову и Боширову отправлены приглашения на это мероприятие. Затем Манойло добавил, что вторые такие чтения можно будет провести уже в Великобритании, а именно в Солберийском соборе.

В марте 2018 года бывший офицер российских спецслужб Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в своем доме в британском городе Солсбери. Официальный Лондон убежден, что речь идет о попытке преднамеренного убийства с помощью боевого отравляющего вещества «Новичок» и совершено оно было при участии россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Британия и ряд СМИ называют действующими офицерами ГРУ.

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