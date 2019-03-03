В МГУ задумали устроить «Первые Скрипальские чтения»

В МГУ собираются устроить научную конференцию, приуроченную к годовщине отравления Сергея и Юлии Скрипаль. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на члена Научного совета при Совете безопасности России, профессора университета Андрея Манойло.

Предполагается, что на «Первых Скрипальских чтениях» обсудят аспекты ведения информационных войн, дата проведения не названа.

На конференцию пригласили Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон обвинил в отравлении бывшего полковника ГРУ и его дочери. Организатор надеется, что они смогут рассказать о технологиях такой войны. «Мы отправили им приглашения напрямую курьером на их адрес. Я убежден, что до этих людей доходит информация из внешнего мира», — сказал Манойло.

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Следующие «Скрипальские чтения» профессор надеется провести в Великобритании — в Солсберийском соборе. «Здесь нужна поддержка со стороны наших структур. Если будет возможность в соборе провести — почему нет? Тогда это было бы резонансно», — сказал Манойло.

На сайте МГУ в разделе конференций и научных мероприятий «Первых Скрипальских чтений» нет.

Андрей Манойло состоит в должности профессора кафедры российской политики МГУ. Он занимался научными исследованиями в сфере психологических операций и информационных войн и исследованиями в сфере международных отношений, дипломатии и разрешения международных конфликтов. В 2000 году он получил статус кандидата физико-математических наук. Тема его диссертации звучала так: «Особенности отклика полей солнечной ультрафиолетовой радиации в атмосфере на различные возмущения ее газового и аэрозольного состава».

Бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания в британском Солсбери в марте 2018 года. Британия возложила ответственность за произошедшее на Россию, Москва все обвинения отвергает. Александр Петров и Руслан Боширов были обвинены Лондоном в отравлении Скрипалей.

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