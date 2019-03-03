Британская полиция вычислила российский след в деле Скрипалей через Google

Сотрудница полиции британского Солсбери, прибывшая на вызов в дом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля сразу после его отравления, рассказала, как Google помог ей разобраться в произошедшем. Об этом сообщает «Би-би-си».

По словам сержанта Трейси Холлоуэй (Tracey Holloway), они с коллегами достаточно быстро узнали, что пострадавших отвезли в реанимацию. Сотрудники скорой помощи сказали, что им пока сложно определить диагноз, а в полиции изначально решили, что Скрипалям стало плохо от передозировки наркотиков.

«Они были одеты не так, как по моему представлению должны выглядеть употребляющие наркотики люди, поэтому я не была уверена в том, с чем конкретно мы столкнулись», — пояснила Холлоуэй.

Однако, когда полицейские вернулись в участок и вбили фамилию «Скрипаль» в Google, они поняли, что дело может быть гораздо серьезнее, чем показалось сначала. «Именно в этот момент мы поняли, как это может быть связано с российской стороной», — указала сержант.

6 января The Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что британские власти установили все детали покушения на Скрипалей и разобрались с агентурной сетью ГРУ в стране, однако теперь опасаются действий Службы военной разведки России. Публикация вышла на фоне сообщения о том, что хакеры нашли доказательства многолетней подготовки антироссийской провокации.

Лондон официально обвиняет Москву в причастности к нападению на Скрипаля и его дочь. По версии британской стороны, бывший разведчик был отравлен нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разрабатывавшимся в СССР. Позже были раскрыты имена «отравителей» — ими якобы стали военный разведчик Анатолий Чепига, скрывающийся под псевдонимом Руслан Боширов, и военный врач ГРУ Александр Мишкин под именем Александр Петров.

6 февраля 2019 года британские СМИ сообщили о третьем подозреваемом в отравлении Скрипаля, позже в прессе его назвали выпускником Дипакадемии МИД России и высокопоставленным разведчиком Денисом Сергеевым, скрывающимся под псевдонимом Сергей Федотов.

Москва отрицает все обвинения и неоднократно указывала на отсутствие убедительных доказательств, в том числе на отказ Лондона предоставить результаты экспертиз и другие материалы дела. Кроме того, Организация по запрещению химоружия не смогла установить происхождение «Новичка». Также Великобритания регулярно опровергает слухи об их кончине, однако отказывается предоставить прессе или официальным лицам доступ к пострадавшим.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



