Журналист сообщил о провале конференции в Берлине

Специальный корреспондент газеты «Коммерсантъ» Андрей Колесников сообщил о провале международной конференции по урегулированию ситуации в Ливии, которая прошла в Берлине 19 января.

Журналист уточнил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган за три минуты двусторонних переговоров сказали о конфликте в Ливии больше, чем за весь день все остальные участники конференции.

Также Колесников назвал странным, что самих ливийцев, ради которых устроили встречу, вовсе не пригласили. «То есть в какой-то момент это все стало выглядеть просто комично, и вряд ли собравшиеся не чувствовали этой комичности», — отметил спецкор.

После конференции лидеры всех стран уехали в аэропорт, на брифинг остались лишь представитель принимающей стороны — канцлер Германии Ангела Меркель, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. «Но с другой стороны, что еще Ангела Меркель могла сказать людям? Что Берлинская конференция ожидаемо провалилась?» — заключил Колесников.

Международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии прошла в Берлине в воскресенье, 19 января. В переговорах приняли участие лидеры России, Германии, Франции, Великобритании, Турции, Египта, а также генсек ООН, глава Еврокомиссии и представители других международных организаций. По итогам конференции стороны согласовали итоговый документ, предусматривающий решение ряда проблем в Ливии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!