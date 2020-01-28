Трамп и Эрдоган договорились по Сирии и Ливии

Президент США Дональд Трамп и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор о ситуации в Сирии и в Ливии. Об этом у себя в Twitterсообщил спикер Белого дома Джад Дир (Judd Deere).

По его словам, президентам удалось договориться об общих целях в Сирии — оба считают, что столкновения в Идлибе должны прекратиться. «Двое лидеров обсуждали необходимость избавиться от иностранного вмешательства и поддерживать перемирие в Ливии», — также написал Дир.

Кроме того, он рассказал, что Трамп в разговоре призвал турецкого коллегу разрешить территориальный спор с Грецией в Средиземном море.

Незадолго до этого госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию и Иран в препятствовании установлению режима прекращения огня в Сирии.

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27 января сообщалось, что Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара обвиняет Анкару в переброске в страну боевиков-исламистов из террористической организации, ранее действовавшей на территории Сирии.

В тот же день стало известно, что президент Сирии Башар Асад начал активное наступление на оппозиционные группировки Сирийской свободной армии (САА), которые поддерживает Турция.

26 января сообщалось, что в ООН уличили ряд стран в поддержке противоборствующих сторон в гражданской войне в Ливии. Неназванные государства, как заявили в международной миссии, вопреки договоренностям поставляют в страну оружие и военную технику.

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