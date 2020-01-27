В США заявили о начале финальной битвы за Сирию

Режим президента Сирии Башара Асада приступил к самому активному наступлению с начала почти девятилетней гражданской войны в стране. Это свидетельствует о начале финальной битвы между формированиями Сирийской свободной армии (ССА), поддерживаемыми Турцией, и сторонниками Асада, которых поддерживают Россия и Иран, пишет американское издание The Daily Beast.

Предполагается, что зона боевых действий в провинции Идлиб на северо-западе Сирии будет расширяться из-за более активного участия держав, связанных с сирийской оппозицией — Турцией и в меньшей степени США. Кроме того, издание отмечает, что США, Турция и другие западные страны приложат все усилия, чтобы не допустить продвижения сирийского режима и предотвратить приток беженцев через турецкую границу — в случае падения Идлиба им больше некуда идти.

По информации журналистов, 24 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвал закрытое совещание, в ходе которого заявил, что продолжающиеся с июля 2018 года попытки Анкары найти компромиссное решение с Россией по ситуации в Идлибе зашли в тупик. При этом турецкий лидер отметил, что не откажется от поддержки ССА.

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Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега 9 января ввели режим прекращения огня в Идлибе. В ходе совместной встречи они заявили, что хотят найти выход при помощи исключительно мирных методов. При этом уже 16 января сирийская армия возобновила военную операцию — это стало ответом на нарушение боевиками соглашения о прекращении огня.

В конце декабря командующий группировкой войск в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко заявил, что главный успех России в Сирии — установление контроля над землями в Заевфратье на северо-востоке страны. По его словам, это помогло расширить территорию, подконтрольную сирийскому правительству.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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