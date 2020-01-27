Турцию обвинили в отправке террористов в Ливию

Турция организует отправку террористов из «Джабхат ан-Нусры» (запрещенная в России террористическая организация) из Сирии в Ливию. В этом Анкару обвинил представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Месмари, сообщает Al-Masdar News.

«Число боевиков, которых Турция пытается перебросить из Сирии в Ливию, достигло 8 тысяч», — сказал он. По его словам, турецкое государство действует в нарушение договора о перемирии, однако Ливия отказывается быть базой для международного терроризма.

Аль-Месмари прокомментировал и продолжающееся наступление ЛНА. По его словам, это продвижение войск не может считаться нарушением перемирия: это упреждающие операции, цель которых — донести до противника предупреждение.

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26 января сообщалось, что в ООН уличили ряд стран в поддержке противоборствующих сторон в гражданской войне в Ливии. Неназванные государства, как заявили в международной миссии, вопреки договоренностям поставляют в страну оружие и военную технику.

Осенью 2019 года глава МИД России Сергей Лавров предположил, что Ливия из-за длящегося внутреннего конфликта может стать базой террористов и источником их распространения в другие страны.

Военная операция международных сил в Ливии продолжалась с марта по октябрь 2011 года. В результате был свергнут лидер страны Муаммар Каддафи. После этого началась гражданская война, часть территории захватили радикальные исламисты. В результате в стране действуют два враждебных друг другу правительства: на востоке в городе Тобрук заседает избранный народом парламент. На западе в Триполи действует сформированное при поддержке ООН и западных стран правительство национального согласия.

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