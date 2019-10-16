Лавров назвал новый центр мирового терроризма

Ливия рискует стать главной базой террористов на севере Африки и источником их распространения в другие страны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ в Сочи, сообщает РИА Новости.

«Продолжающееся ожесточенное противостояние ливийских сторон привело к тому, что в этой стране сохраняется вакуум безопасности, в условиях которого там поднимают голову террористические группировки, туда стягиваются боевики из Ирака и Сирии», — цитирует агентство слова дипломата.

В Ливии в 2011-м началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи. Страна в результате оказалась в ситуации двоевластия: на востоке, в городе Тобрук, заседает парламент, а на западе, в Триполи — правительство национального согласия.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru