Войну в Ливии остановили ради праздника

Фельдмаршал Халифа Хафтар, силы Ливийской национальной армии (ЛНА) которого ведут наступление на столицу Ливии Триполи, объявил о прекращении всех военных действий. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление военных.

Как сообщается, перемирие временное. Оно будет действовать на время главного мусульманского праздника года — Ид аль-Адха, он же Курбан-байрам, праздник окончания хаджа. В 2019 году он выпадает на период с 11 по 15 августа.

9 августа на прекращение огня согласились правительственные силы. Предполагается, что за нарушениями будет следить Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ).

В настоящее время ЛНА контролирует южные пригороды Триполи. В конце июля она приступила ко второму этапу наступления на город.

Хафтар приказал ЛНА начать наступление на столицу страны 4 апреля. Свои действия военачальник называет «операция по освобождению Триполи». Он уже неоднократно отказывался прекращать операцию.

В Ливии в 2011-м началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи. Страна в результате оказалась в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, а на западе в Триполи — правительство национального согласия.

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