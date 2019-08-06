Стало известно об уничтожении еще одного самолета с оружием в Ливии

Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара (LNA) нанесла авиаудар по авиабазе, где базируются ВВС правительства национального согласия Ливии (GNA). Об этом сообщил военный аналитик из Мальты Бабак Тагвей на своей странице в Twitter.

Источники в Ливийской национальной армии сообщили журналисту, что в результате атаки было уничтожено большое количество оружия, которое выгрузили из турецкого самолета. По словам Тагвея, оно якобы предназначалось для ливийских боевиков.

27 июля стало известно об уничтожении в Ливии двух Ил-76. Они перевозили из ОАЭ боеприпасы в интересах одной из сторон ливийского вооруженного конфликта. Самолеты были уничтожены на аэродроме Эль-Джуфра, который контролируют силы Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара, ведущей наступление на Триполи, где заседает противостоящее ему правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем.

В Ливии в 2011 году началась гражданская война, в ходе которой был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи. В результате конфликта страна оказалась в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, а на западе в Триполи — правительство национального согласия.

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